Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

Дерипаска предупредил об опасности закрыться в пещере изолированного интернета

Если российские власти не создадут условий для развития частного бизнеса в сфере искусственного интеллекта и не перестанут его «кошмарить», то страна «проспит» четвертую технологическую революцию. Об этом в своем Telegram-канале предупредил миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, существует реальная угроза того, что вместо конкуренции на передовом рынке россияне «будут радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета». «Но это даже не пещера Платона», — заключил бизнесмен, вспомнив известную аллегорию древнегреческого философа о чувственном мире, в котором живут люди.

Дерипаска полагает, что для успеха необходимо сделать ставку на долгосрочное планирование, направить государственную поддержку на развитие перспективных индустрий и «помочь своим чемпионам развернуть и нарастить всю инфраструктуру». По всей видимости, предприниматель считает, что текущая государственная политика не обеспечивает этих условий.

Вывод относительно ситуации в стране он предваряет рассуждениями по поводу конкуренции в сфере искусственного интеллекта Китая и США.

Бизнесмен полагает, что американцы находятся в лидерах в области передовых моделей и технологий, но в открытых моделях китайцы ушли далеко вперед, а именно последние занимают основную долю рынка. Кроме того, КНР обладает производственной мощью и производит больше электроэнергии, что позволяет ускорить строительство необходимой инфраструктуры.

Ранее Дерипаска опроверг мнение о растущей угрозе безопасности при внедрении систем искусственного интеллекта в управление, в том числе государственное в России. Он объяснил, что в стране не хватает электроэнергии, чтобы довести цифровизацию до того уровня, где ее использование могло бы стать опасным.