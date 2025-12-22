Реклама

Девушка хотела посмотреть порно и оконфузилась перед всей семьей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lekhawattana / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Leananhl рассказала, как опозорилась перед всей семьей. По словам 23-летней девушки, причиной стало то, что после семейного ужина она решила уединиться в своей комнате и посмотреть видео для взрослых.

«Когда я внизу готовила еду, то по Bluetooth подключила свой смартфон к большим колонкам в гостиной, чтобы послушать музыку. И совершенно забыла отключить его. После трапезы мои родители и младший брат смотрели там же телевизор. А я тем временем в своей комнате решила немного побыть наедине с собой и открыла всем известный порносайт», — написала девушка.

Она попыталась запустить ролик, однако видеоряд шел без звука. Тогда девушка, забыв об активном Bluetooth-соединении, инстинктивно выжала кнопку громкости на боковой панели смартфона на максимум, полагая, что у нее барахлит динамик или звук в самом видео оказался слишком тихим.

«Внезапно сквозь половицы я услышала очень громкий и отчетливый стон, эхом доносившийся из гостиной прямо подо мной. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходит, но за это время герои видео успели произнести несколько крайне нецензурных фраз. Я поставила видео на паузу так быстро, что едва не разбила экран», — горько написала она.

После этого в доме воцарилась мертвая тишина. Она поняла, что родители даже поставили на паузу то, что они смотрели, а спустя считанные секунды на смартфон Leananhl пришло сообщение от ее отца с просьбой отключить устройство от колонок в гостиной.

«Он не поднялся. Моя мама ничего не сказала. Только это сообщение. Думаю, это молчание даже хуже, чем если бы они на меня накричали. Честно говоря, мне нужно спуститься вниз за водой, но теперь я, пожалуй, предпочту умереть от обезвоживания», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась посетителям портала на своего бойфренда. Тот обвинил ее в тайной мастурбации, заявив, что по ночам он чувствует дрожь ее тела и слышит жужжащие звуки, которые могут издавать секс-игрушки.

