Влюбленная пара потеряла сон по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Aks203 пожаловалась посетителям портала на своего бойфренда. По ее словам, все началось в одну из ночей несколько месяцев назад.

«Он разбудил меня среди ночи, обвинив в том, что я мастурбирую, лежа рядом с ним. Я этого не делала в тот момент и начала убеждать его в этом, однако тот случай не был единственным — теперь ситуация повторяется несколько раз в неделю. Это разрушило как мой, так и его сон», — описала проблему автор.

По ее словам, парень утверждает, что по ночам он чувствует дрожь ее тела и слышит жужжащие звуки, которые могут издавать секс-игрушки. Он даже уверяет, что видит, как они мигают огоньками под одеялом.

«Мы пробовали спать в разных комнатах, но он говорит, что все равно слышит вибрацию, и обвиняет меня в мастурбации, а затем мы ссоримся. Я выбросила свой единственный вибратор и заставила его проверить все мои ящики и шкафы, чтобы убедиться, что у меня ничего нет. Иногда он замечает "это", когда мы сидим на диване. Это происходит только рядом со мной. Он не верит, что я не мастурбирую», — заключила девушка, отметив, что она пока не придумала, как решить проблему.

