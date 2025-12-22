Доходы России от вывоза ключевой агрокультуры в Китай обвалились

Доходы России от экспорта пшеницы в Китай упали почти в 8 раз в январе-ноябре

По итогам ноября 2025 года экспорт российской пшеницы в Китай увеличился в 1,6 раза в сравнении с октябрьским показателем и достиг отметки в 4,6 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Для сравнения, в октябре показатель находился на уровне в 2,9 миллиона долларов. Таким образом, за последний месяц осени доходы российских аграриев от сбыта пшеницы в азиатскую страну выросли на 1,7 миллиона. В годовом выражении экспорт в деньгах увеличился вдвое.

Однако в целом с начала 2025 года экспортные доходы просели почти в восемь раз в сравнении показателем за январь-ноябрь 2024-го. Эксперты объяснили обрушение значительной просадкой, которая была зафиксирована в середине года. В итоге доходы России от поставок пшеницы в Китай сократились с 86,5 миллиона долларов до 11,3 миллиона. В результате РФ серьезно отстала от Канады, которая оказалась крупнейшим экспортером агрокультуры в КНР. Ее результат за это время составил 685,2 миллиона долларов.

В разгар осени Россия растеряла покупателей своей пшеницы из 20 стран. По итогам октября импортерами этой отечественной агрогультуры числились всего 30 государств против 50 годом ранее. На этом фоне суммарные объемы отгрузок просели на 14,2 процента год к году, констатировала глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев объяснял подобную динамику неблагоприятной ценовой конъюнктурой на глобальном зерновом рынке.