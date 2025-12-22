Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

Врач Мясников заявил, что у россиян развивается панкреонекроз из-за алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что пациенты из России чаще жаловались на проблемы с поджелудочной железой из-за того, что употребляют много алкоголя. Выпуск с рассказом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников вспомнил, что за семь лет работы врачом за рубежом он сталкивался с панкреонекрозом — опасным для жизни поражением поджелудочной железы — всего несколько раз. Однако после того, как он вернулся в Россию и занял должность главного врача, стал видеть таких пациентов гораздо чаще.

«Здесь огромное количество людей с панкреонекрозом. То есть это не просто — напился, наелся или камень попал. А бухают просто на убой, вот реально на убой. Так, что не просто воспаляется поджелудочная железа, а кусок ее отмирает», — пожаловался доктор.

