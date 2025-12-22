Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

Олейник: Лещенко и Подоляк останутся в политике, поскольку связаны с Соросом

Политик Сергей Лещенко и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк останутся во властных структурах страны, поскольку связаны с фондами американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Все они относятся в "гнезду Сороса". Особенно Лещенко и так далее. Они свои. Их будут использовать и дальше, может быть, в какой-то другой сфере», — сказал Олейник.

Бывший парламентарий обратил внимание на «более весомые кадровые изменения», грядущие на Украине. В частности, на заявление президента страны Владимира Зеленского о перестановках на уровне руководителей обладминистраций. Это, по мнению Олейника, еще сильнее может ослабить позиции бывшего экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

Тем не менее, считает экс-депутат, влияние Ермака на Украине сохранится, даже несмотря на его увольнение с должности.

Ранее Владимир Олейник назвал реальным претендентом на пост главы офиса президента Украины заместителя главы администрации Павла Палису.

