Франция сыграла ключевую роль в продвижении альтернативного плана по активам России

Politico: Франция сыграла ключевую роль в продвижении плана «Б» по активам РФ

Франция сыграла ключевую роль в продвижении так называемого плана Б на саммите Европейского совета, добившись его одобрения в качестве альтернативы предложенному Европейской комиссией механизму финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон активно участвовал в переговорах и в решающий момент якобы изменил баланс сил в пользу второго варианта, основанного на совместных заимствованиях и использовании бюджетных возможностей Евросоюза.

По данным источников, Париж заранее вел «закулисную работу» с рядом стран, включая Венгрию, чтобы предотвратить возможное блокирование альтернативного решения. В ходе саммита он также провел переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Уточняется, что именно позиция Франции стала решающей после того, как ряд лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, подверг критике первоначальный вариант с использованием российских активов.

Ранее стало известно, что администрация Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни. Париж также подтвердил, что намерен и далее поддерживать контакты с Москвой.