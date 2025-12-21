Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
«То, что в Кремле публично одобряют такой шаг, — это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров», — сообщили в администрации Макрона.
Париж также подтвердил, что намерен и далее поддерживать контакты с Москвой.
Макрон выступил за переговоры с Путиным
19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.
«Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил французский лидер.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.
По мнению политтехнолога Дмитрия Солонникова, Макрон задумал провести саммит с Путиным из-за несостоятельной внутренней политики.
«Во Франции бюджет не согласован, правительственная чехарда и много других сложностей. По всем опросам, он наихудший из президентов Пятой республики», — пояснил Солонников.
По его словам, Европа уверена, что Москву нужно склонить к капитуляции. Лидеры европейских стран считают, что Россия якобы не может так долго вести конфликт, поэтому должна подписать мирный план на их условиях. Макрон, как подчеркивает Солонников, предполагает, что у Евросоюза (ЕС) сильная позиция, поэтому хочет вести переговоры от лица ЕС.
Макрона обвинили в предательстве Мерца
В беседе с британской газетой Financial Times (FT) дипломатический источник обвинил Макрона в предательстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе российских активов.
Европейский дипломат убежден, что Макрону придется заплатить за предательство. По его мнению, президент Франции «настолько слаб, что ему ничего не оставалось, кроме как "спрятаться за спиной [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони».
19 декабря в FT сообщили, что Франция и Италия сыграли ключевую роль в отказе от плана ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Макрон и Мелони на переговорах выразили скепсис относительно того, поддержат ли схему парламенты их стран.