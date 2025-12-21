Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 21 декабря 2025Мир

Макрон собирается восстановить диалог с Путиным. На фоне этого президента Франции обвинили в предательстве Германии

FT: Макрон предал канцлера ФРГ Мерца в вопросе российских активов
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emmanuele Contini / Getty Images

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«То, что в Кремле публично одобряют такой шаг, — это хорошо. В ближайшие дни мы определимся с оптимальным способом проведения переговоров», — сообщили в администрации Макрона.

Париж также подтвердил, что намерен и далее поддерживать контакты с Москвой.

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Макрон выступил за переговоры с Путиным

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

«Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил французский лидер.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

По мнению политтехнолога Дмитрия Солонникова, Макрон задумал провести саммит с Путиным из-за несостоятельной внутренней политики.

«Во Франции бюджет не согласован, правительственная чехарда и много других сложностей. По всем опросам, он наихудший из президентов Пятой республики», — пояснил Солонников.

По его словам, Европа уверена, что Москву нужно склонить к капитуляции. Лидеры европейских стран считают, что Россия якобы не может так долго вести конфликт, поэтому должна подписать мирный план на их условиях. Макрон, как подчеркивает Солонников, предполагает, что у Евросоюза (ЕС) сильная позиция, поэтому хочет вести переговоры от лица ЕС.

Материалы по теме:
«Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию
«Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию
17 декабря 2025
ЕС отказался конфисковать замороженные активы России. Премьер Бельгии назвал это победой права и пошутил про дачу в Петербурге
ЕС отказался конфисковать замороженные активы России. Премьер Бельгии назвал это победой права и пошутил про дачу в Петербурге
19 декабря 2025
«Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?
«Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?
19 декабря 2025

Макрона обвинили в предательстве Мерца

В беседе с британской газетой Financial Times (FT) дипломатический источник обвинил Макрона в предательстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе российских активов.

Европейский дипломат убежден, что Макрону придется заплатить за предательство. По его мнению, президент Франции «настолько слаб, что ему ничего не оставалось, кроме как "спрятаться за спиной [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони».

19 декабря в FT сообщили, что Франция и Италия сыграли ключевую роль в отказе от плана ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Макрон и Мелони на переговорах выразили скепсис относительно того, поддержат ли схему парламенты их стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал о переговорах Дмитриева в США

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Песков анонсировал зарубежные поездки Путина

    Отобравшийся на Олимпиаду фигурист Гуменник впервые за карьеру стал чемпионом России

    Дмитриев прибыл на переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине

    На Западе заявили о неверии НАТО в собственную пропаганду о российской угрозе

    В России высказались о необходимости возобновления диалога с Францией

    В России назвали ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

    Украинские журналисты нашли Миндича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok