Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 22 декабря 2025Экономика

Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

CNBC: В 2026 году индийскую рупию может ждать резкий обвал курса
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Индийская рупия, ставшая худшей валютой Азии в 2025 году, продолжает испытывать сильное давление, которое усугубляется из-за того, что Вашингтон и Нью-Дели так и не смогли договориться о торговом соглашении. Об этом сообщил CNBC.

Еще одним негативным фактором оказался непрекращающийся отток инвестиций.

В такой ситуации аналитики Nomura и S&P Global Market Intelligence предсказывают, что пятая по величине экономика мира может столкнуться с падением курса своей валюты до 92 по отношению к доллару к концу марта. Любое укрепление рупии в значительной степени будет зависеть от торговой сделки с США.

Впрочем, ослабление рупии может повысить конкурентоспособность экспорта этой южно-азиатской страны. Как отметил канал, в настоящее время Индия входит в число стран с самыми высокими таможенными пошлинами в мире. Однако после того, как США установили высокие тарифы, экспорт Индии на американский рынок в сентябре упал сразу на 12 процентов. Позже, в октябре, он снизился еще на 8,5 процента.

Ранее главный министр индийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин (более известный как М.К. Сталин) заявил об ошеломляющих потерях, которые несет текстильная промышленность этого региона из-за пошлин США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Живущий в Израиле комик назвал недостатки страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok