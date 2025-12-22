Худшей валюте Азии предсказали трудное начало 2026 года

CNBC: В 2026 году индийскую рупию может ждать резкий обвал курса

Индийская рупия, ставшая худшей валютой Азии в 2025 году, продолжает испытывать сильное давление, которое усугубляется из-за того, что Вашингтон и Нью-Дели так и не смогли договориться о торговом соглашении. Об этом сообщил CNBC.

Еще одним негативным фактором оказался непрекращающийся отток инвестиций.

В такой ситуации аналитики Nomura и S&P Global Market Intelligence предсказывают, что пятая по величине экономика мира может столкнуться с падением курса своей валюты до 92 по отношению к доллару к концу марта. Любое укрепление рупии в значительной степени будет зависеть от торговой сделки с США.

Впрочем, ослабление рупии может повысить конкурентоспособность экспорта этой южно-азиатской страны. Как отметил канал, в настоящее время Индия входит в число стран с самыми высокими таможенными пошлинами в мире. Однако после того, как США установили высокие тарифы, экспорт Индии на американский рынок в сентябре упал сразу на 12 процентов. Позже, в октябре, он снизился еще на 8,5 процента.

Ранее главный министр индийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин (более известный как М.К. Сталин) заявил об ошеломляющих потерях, которые несет текстильная промышленность этого региона из-за пошлин США.