Забота о себе
11:39, 22 декабря 2025

Испытывающим сильный стресс перед Новым годом людям дали три совета

Психолог Сейн: Запас денег снизит тревогу перед Новым годом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Психолог Кимберли Сейн назвала действенные способы избежать выгорания и уменьшить стресс перед Новым годом. Три ее рекомендации приводит Independent.

Сейн отметила, что у многих людей перед праздниками вместо хорошего настроения возрастают нервозность и усталость. По ее мнению, одной из главных причин такого состояния является чрезмерная загруженность на работе, дома, в группе по интересам и в компании друзей. «Не надо стараться угодить всем. Нужно уметь отказываться от задач, которые явно потребуют сверхусилий», — дала совет психолог.

Вторым важным пунктом душевного спокойствия специалист назвала деньги. Покупка подарков, нарядов к вечеринке и организация праздничного досуга нередко требуют больших финансовых вложений и даже загоняют в долги, которые провоцируют тревогу и стресс. В связи с этим Сейн посоветовала экономить на праздниках: подарки покупать со скидками или делать их своими руками. По ее словам, близким людям приятно любое внимание, а сэкономленный запас денег поможет снизить тревогу и даст эмоциональную стабильность.

Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
1 августа 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Наконец, в период предновогодней суеты психолог посоветовала меньше времени проводить с гаджетами и чаще общаться с близкими людьми. «Доказано, что разговоры по душам и физический контакт помогают улучшить настроение и снизить уровень стресса», — заключила Сейн.

Ранее психолог Роя Ройл объяснила, почему у некоторых людей плохое настроение перед Новым годом. По ее мнению, недовольство праздниками возникает из-за завышенных ожиданий или в результате психологических травм, о которых напоминает предновогодняя суета.

