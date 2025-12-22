Реклама

01:00, 22 декабря 2025

Кейт Бекинсейл сходила на шопинг в прозрачном платье

Британская актриса Кейт Бекинсейл сходила на шопинг в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных

Фото: BACKGRID / Legion-Media.com

Британская актриса Кейт Бекинсейл сходила на шопинг в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 52-летнюю знаменитость в белом прозрачном платье длины макси, надетом поверх бюстгальтера и капроновых колготок в горох.

Помимо этого, она надела высокие черные сапоги на платформе, дополнив образ несколькими ожерельями и массивными золотыми серьгами в виде крестов. В то же время артистка собрала волосы в высокий хвост, украсив его ободком с бантом.

Ранее в декабре Кейт Бекинсейл восхитила фанатов фигурой в бикини. Знаменитость разместила ролик, на котором представала в белом купальнике, состоящем из топа-бандо и плавок с низкой посадкой.

