15:17, 22 декабря 2025

Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

Певец Филипп Киркоров назвал машины самым дорогим преподнесенным им подарком
Карина Черных
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров в шоу «Натальная карта» назвал преподнесенные им самые дорогие подарки. Соответствующий выпуск доступен на сервисе «VK видео».

Ведущая программы Олеся Иванченко отметила, что певец является достаточно щедрым человеком. Киркоров, в свою очередь, подтвердил это и признался, что дарил машины иностранных марок, бриллианты и украшения. Кроме того, по его словам, он всегда закрывает счет в ресторанах.

Ранее сообщалось, что Киркоров снялся в «Натальной карте» в кофте люксового бренда Burberry. Ее стоимость достигает 9,4 миллиона рублей.

