Экономика
10:16, 22 декабря 2025Экономика

Китай нарастил до максимума поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Поставки винограда из Китая в Россию достигли рекорда в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Norihiko Shirouzu / Reuters

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы поставок китайского винограда в Россию достигли рекордных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За последний месяц осени экспорт этого вида продукции из азиатской страны составил 9,3 тысячи тонн и рекордных 17,4 миллиона долларов. В деньгах показатель вырос в 1,8 раза в сравнении с октябрьским показателем и в 3,6 раза — год к году.

Ноябрьский объем поставок оказался примерно втрое выше среднемесячного значения с начала 2025 года, уточнили аналитики. В целом за первые одиннадцать месяцев китайские экспортеры отправили в Россию 41,1 тысячи тонн винограда. Достигнутый результат оказался в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Эксперты связали подобную динамику в том числе с ростом популярности сорта «шайн мускат».

Наращивание закупок китайского винограда фиксируется на фоне сокращения сборов этого вида плодов в России. Ранее в Совете министров Республики Крым сообщили о снижении урожая на 10 тысяч тонн, или на 9 процентов год к году. На динамику повлияли в том числе неблагоприятные погодные условия. Сильные заморозки и затяжная засуха ударили по сборам в регионе и привели к падению урожая до 103 тысяч тонн.

