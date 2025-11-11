Совмин: Урожай винограда в Крыму сократился на 10 тысяч тонн

В 2025 году в России стали собирать меньше винограда. Об этом со ссылкой на данные Совмина Республики Крым сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают в ведомстве, в годовом выражении урожай сократился на 9 процентов или на 10 тысяч тонн год к году. Причинами называют сильную засуху и заморозки

«В прошлом году крымские аграрии собрали почти 113 тысяч тонн винограда. В этом году из-за сильных заморозков и засухи урожай сократился до 103 тысяч тонн с площади 15 тысяч гектаров. В среднем урожайность составила 69 центнеров с гектара», — заявили аналитики.

Анонсируя начало сборки винограда в августе 2025 года, глава республики Сергей Аксенов предупредил, что урожай окажется меньше прошлогоднего из-за влияния весенних заморозков и сильной засухи. Согласно прогнозам, на которые ссылается политик, собрано будет на 15-18 процентов меньше винограда, чем в прошлом году, когда урожай составил 123 тысячи тонн.

В сентябре Россия возобновила закупки винограда в Грузии. Импорт грузинского винограда был прекращен российской стороной в декабре 2024 года, а теперь за месяц было приобретено ягод на 688 тысяч долларов. В стоимостном выражении это оказалось на 8 процентов выше показателей 2024 года. В целом же грузинская сторона в сентябре поставила в другие страны винограда на 749,5 тысячи долларов.