В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

Аксенов сообщил о начале уборки урожая винограда в Крыму

Уборку винограда начали в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, отметив, что урожай окажется меньше прошлогоднего из-за влияния весенних заморозков и сильной засухи.

Согласно прогнозам, на которые ссылается политик, собрано будет на 15--18 процентов меньше винограда, чем в прошлом году, когда урожай составил 123 тысячи тонн.

На текущий момент на площади более 8 гектаров уже убрано более 24 тысяч тонн продукции, написал Аксенов. Он уточнил, что до конца года в Крыму планируют заложить не менее 1100 гектаров молодых виноградников.

В мае на фоне заморозков глава Минсельхоза региона Денис Кратюк анонсировал снижение раннего урожая черешни, слив и персиков на 20 процентов.