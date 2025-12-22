Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:30, 22 декабря 2025Путешествия

Летевший в Екатеринбург российский самолет вынужденно сел в Ашхабаде

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Ашхабаде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Дубая в Екатеринбург российский самолет вынужденно сел в Ашхабаде, Туркменистан. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что речь идет о лайнере авиакомпании «Уральские авиалинии». Командир воздушного судна заметил разницу в показаниях топлива и решил посадить борт. В настоящее время готовится резервный самолет для вылета в Россию.

Ранее пассажирка самолета решила поспать перед рейсом в московском аэропорту Внуково и оказалась в ловушке в одной из капсул отеля «Аэрослип». Уточняется, что капсулу, в которой она заперта, не удается открыть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Каллас пригрозила США из-за Гренландии

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok