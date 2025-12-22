Летевший в Екатеринбург российский самолет вынужденно сел в Ашхабаде

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Ашхабаде

Летевший из Дубая в Екатеринбург российский самолет вынужденно сел в Ашхабаде, Туркменистан. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что речь идет о лайнере авиакомпании «Уральские авиалинии». Командир воздушного судна заметил разницу в показаниях топлива и решил посадить борт. В настоящее время готовится резервный самолет для вылета в Россию.

