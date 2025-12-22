Александр Лукашенко причесал усы во время выступления Владимира Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко причесал усы прямо во время выступления российского коллеги Владимира Путина. Кадры с неформального саммита СНГ из Санкт-Петербурга публикует Ura.ru.

На размещенных кадрах видно, как Лукашенко причесывает усы, сидя за столом. Известно, что президент Белоруссии второй день находится в Санкт-Петербурге — сегодня вместе с Путиным они посетили музейный комплекс Эрмитаж.

Ранее стало известно, что Лукашенко подарил Путину картину. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт описала картину как «масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России».