14:42, 22 декабря 2025Ценности

Лукашенко причесал усы

Александр Лукашенко причесал усы во время выступления Владимира Путина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко причесал усы прямо во время выступления российского коллеги Владимира Путина. Кадры с неформального саммита СНГ из Санкт-Петербурга публикует Ura.ru.

На размещенных кадрах видно, как Лукашенко причесывает усы, сидя за столом. Известно, что президент Белоруссии второй день находится в Санкт-Петербурге — сегодня вместе с Путиным они посетили музейный комплекс Эрмитаж.

Ранее стало известно, что Лукашенко подарил Путину картину. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт описала картину как «масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России».

