18:50, 21 декабря 2025Мир

Лукашенко подарил Путину картину

Лукашенко подарил Путину в Санкт-Петербурге картину с видами Валаама
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину картину. Об этом говорится в эфире Первого канала.

О подарке Лукашенко рассказала в интервью телеканалу пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, подарок непосредственно связан с визитом Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. «В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России», — отметила Эйсмонт.

Представитель белорусского президента уточнила, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину картину — «масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России». В сюжете Первого канала отмечается, что речь идет о картине с видами Валаама.

Журналисты напомнили, что подарить соответствующую картину Александр Лукашенко обещал еще осенью. Подарок был приурочен ко дню рождения Владимира Путина — 7 октября, но у белорусского лидера не получилось передать его лично в эту дату.

В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не гарантирует участие в выборах президента республики в 2030 году. При этом Лукашенко пообещал, что будет здоров к этому времени.

