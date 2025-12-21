Лукашенко подарил Путину картину

Лукашенко подарил Путину в Санкт-Петербурге картину с видами Валаама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину картину. Об этом говорится в эфире Первого канала.

О подарке Лукашенко рассказала в интервью телеканалу пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, подарок непосредственно связан с визитом Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. «В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России», — отметила Эйсмонт.

Представитель белорусского президента уточнила, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину картину — «масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России». В сюжете Первого канала отмечается, что речь идет о картине с видами Валаама.

Журналисты напомнили, что подарить соответствующую картину Александр Лукашенко обещал еще осенью. Подарок был приурочен ко дню рождения Владимира Путина — 7 октября, но у белорусского лидера не получилось передать его лично в эту дату.

