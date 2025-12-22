Реклама

Экономика
16:34, 22 декабря 2025Экономика

Матери-одиночке с ребенком пришлось переехать в баню из-за обмана застройщика

В Петербурге мать-одиночка с ребенком переехали в баню из-за обмана застройщика
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Freepik

В Петербурге мать-одиночка с ребенком оказались вынуждены переехать в баню после обмана застройщика. Внимание на ситуацию обратило издание Baza в Telegram.

Светлане и ее 8-летнему сыну два месяца назад пришлось выстраивать быт с нуля после переезда в баню площадью 17 «квадратов». Россиянка соорудила в парной умывальник и тазик‑раковину для мытья посуды, а в предбаннике — спальню, кухню и гардероб. Из-за отсутствия коммуникаций воду в «дом» женщина привозит в бутылях.

Виновником вынужденного переезда стала компания «Летвуд‑М». В 2023 году Светлана продала единственную квартиру, внесла деньги застройщику за будущий дом и переехала на съемную квартиру, пока тот не будет готов. Однако со временем ее дохода перестало хватать на аренду и содержание ребенка. В связи с этим ей пришлось переехать с ним в Ленинградскую область на участок, где на данный момент есть лишь фундамент дома и баня.

Следствие считает, что генеральный директор организации Павел Федоров заключал с клиентами, среди которых была Светлана, контракты на строительство частных домов и тратил деньги на личные нужды. Между тем стройка на участке россиянки заморожена, и получить какую-либо компенсацию за нарушение условий договора она не может.

Ранее стало известно, что застройщик ПИК дважды сорвал сроки сдачи четырех корпусов жилого комплекса «Митинский лес» и разозлил покупателей квартир.

