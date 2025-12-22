Министр обороны Германии высказался об отправке войск на Украину

Писториус: Участие ФРГ в составе многонациональных сил на Украине возможно

Участие немецких войск в формировании многонациональных сил на Украине возможно. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Zeit.

«Пока что вопросы о том, как можно обеспечить мир, носят гипотетический характер. Тем не менее, европейцы заявили о своей принципиальной готовности к созданию "европейских войск"», — сказал он.

По его словам, отправка войск ФРГ на Украину будет возможна только в случае поддержки США. Если Вашингтон примет участие в этой инициативе, это позволит создать «огромную сдерживающую силу», заключил министр.

Ранее издание Politico заявило о невозможности мира на Украине без гарантий США. В частности, без материально-технической поддержки со стороны США европейские страны не смогут развернуть собственные многонациональные силы.