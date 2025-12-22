Реклама

10:09, 22 декабря 2025

На Западе заявили о невозможности мира на Украине без гарантий США

Politico: Лишь гарантии США приведут к миру на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Американские гарантии безопасности являются единственным реалистичным путем к достижению мира на Украине. Об этом пишет издание Politico в аналитической статье.

«Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что Европейский союз не обладает самостоятельными возможностями для обеспечения мира в регионе. Без материально-технической поддержки со стороны США европейские страны не смогут развернуть собственные многонациональные силы.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф рассказал, какие темы были рассмотрены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Майами. Он рассказал, что США и Украина обсудили мирный план американского президента Дональда Трампа, а также гарантии безопасности.

В той же публикации Уиткофф оценил переговоры по Украине. Он назвал их продуктивными и конструктивными, а также подчеркнул, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.

