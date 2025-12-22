Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 22 декабря 2025Экономика

Миру предсказали дефицит продуктов

Миру предсказали сокращение урожая пшеницы на 46 % при глобальном потеплении
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ted Fitzgerald / MediaNews Group / Boston Herald via Getty Images

Климатический кризис может привести к дефициту урожая, поскольку усиливает его уничтожение вредителями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Прогнозируется, что при потеплении на 2 градуса ущерб от вредителей для пшеницы вырастет на 46 процентов, риса — на 19 процентов, кукурузы — на 31 процент. Ученые сообщили, что вредители вроде тли, листоверток, стеблевых насекомых, гусениц и саранчи размножаются быстрее из-за тепла, а также мигрируют в умеренные зоны (Европа, США) и на высоты.

Из-за коротких зим растет период, когда насекомые атакуют урожай. При этом уже сейчас вредители и болезни уничтожают 40 процентов мирового урожая. Изменения климата напрямую снижают урожайность зерновых на 6-10 процентов за каждый градус потепления, указано в материале.

Ранее глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила, что главными признаками изменения климата в столице являются тропические ливни — дожди высокой интенсивности, а также волны жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok