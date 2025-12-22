Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 22 декабря 2025Экономика

Мишустин спрогнозировал рост экономики России

Мишустин: За три года российская экономика вырастет почти на 10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За три последних года российский валовой внутренний продукт прирастет почти на десять процентов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что Россию отличает один из самых низких уровней государственного долга среди развитых государств. Глава правительства указал на то, что властям удалось сбалансировать бюджет, а это, в свою очередь, дало возможность продолжить выполнение национальных проектов, добиваться целей технологического развития и выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия смогла удержать за собой четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на то что темпы экономического роста упали до одного процента.

Есть данные, что в III квартале 2025 года рост ВВП России оказался нулевым по отношению ко II кварталу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok