Путин обратил внимание на четвертое место российской экономики в мире

Путин: РФ остается четвертой в мире по уровню паритета покупательной способности

Несмотря на замедление роста ВВП, Россия остается среди лидеров по показателю паритета покупательной способности (ППС). На это в ходе прямой линии обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«В ходе борьбы с инфляцией у нас снизились темпы экономического роста до одного процента, но все-таки мы занимаем четвертое место в мире по паритету покупательной способности», — отметил глава государства.

ППС представляет собой соотношение цен на товары и услуги, показывающее, какое количество денежных единиц необходимо потратить для покупки одинакового количества продукции в разных странах. Россия вошла в глобальный топ-4 по этому показателю в 2021 году с долей 3,8 процента от мирового ВВП и с тех пор удерживает позиции.

Говоря о росте экономики, Путин ранее подчеркнул, что его замедление является «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», а инфляция в РФ снизится в 2025 году до 5,7-5,8 процента.