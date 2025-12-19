Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 19 декабря 2025Экономика

Путин обратил внимание на четвертое место российской экономики в мире

Путин: РФ остается четвертой в мире по уровню паритета покупательной способности
Дмитрий Воронин
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Несмотря на замедление роста ВВП, Россия остается среди лидеров по показателю паритета покупательной способности (ППС). На это в ходе прямой линии обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«В ходе борьбы с инфляцией у нас снизились темпы экономического роста до одного процента, но все-таки мы занимаем четвертое место в мире по паритету покупательной способности», — отметил глава государства.

ППС представляет собой соотношение цен на товары и услуги, показывающее, какое количество денежных единиц необходимо потратить для покупки одинакового количества продукции в разных странах. Россия вошла в глобальный топ-4 по этому показателю в 2021 году с долей 3,8 процента от мирового ВВП и с тех пор удерживает позиции.

Говоря о росте экономики, Путин ранее подчеркнул, что его замедление является «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», а инфляция в РФ снизится в 2025 году до 5,7-5,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok