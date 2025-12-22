Молодая жена родила 87-летнему художнику сына

В Китае 87-летний художник женился на 37-летней женщине и стал отцом

Известный китайский художник Фань Цзэн стал отцом в 87 лет и порвал отношения со старшими детьми. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мэтр традиционной китайской живописи, чьи работы принесли ему в общей сложности более четырех миллиардов юаней (около 45,6 миллиарда рублей), объявил о рождении наследника. Мать ребенка, 37-летняя Сюй Мэн, младше супруга на 50 лет. В своем заявлении мастер подчеркнул, что это его «единственный родной ребенок».

Известие о том, что жена родила ему сына, художник сопроводил решением полностью передать молодой супруге управление семейными делами и разорвать отношения с детьми от предыдущих браков. «Я доверил своей любимой жене Сюй Мэн управление всеми внутренними и внешними семейными делами отныне. Другие не имеют права вмешиваться», — заявил Фань Цзэн.

Ранее дочь художника Фань Сяохуэй обвинила мачеху в том, что та изолировала отца и тайно продала его произведения, заработав на этом два миллиарда юаней (около 26 миллиардов рублей). Пресс-секретарь художника выступил с опровержением ее слов.

Пара поженилась в апреле 2024 года, а познакомилась, когда Сюй Мэн работала ведущей на радио и брала у художника интервью. Позже она стала его помощницей.

