Силовые структуры
17:30, 22 декабря 2025Силовые структуры

Молодую россиянку после теракта около отдела полиции взяли под стражу

В Челябинске суд взял под стражу студентку после теракта у здания полиции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Центральный районный суд взял под стражу 20-летнюю студентку после теракта у здания полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Девушка пробудет в СИЗО до 20 февраля 2026 года. По версии следствия, 19 декабря она приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, пришла к главному входу отдела полиции и подожгла служебный автомобиль.

Было возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее была раскрыта причина отсутствия охраны у подорванного в Москве главы управления Генштаба.

