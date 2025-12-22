Реклама

15:51, 22 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта причина отсутствия охраны у подорванного в Москве главы управления Генштаба

Охрана не полагалась погибшему генерал-лейтенанту Сарварову по статусу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский полковник в отставке Виктор Баранец объяснил отсутствие охраны у подорванного в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом военный обозреватель написал в материале KP.RU.

По его словам, у начальника управления оперативной подготовки Генштаба не было охраны, поскольку она не положена ему по статусу. По этой же причине охраны не имел и взорванный 25 апреля генерал Ярослав Москалик. Баранец отметил, что Сарваров жил в обычной многоэтажке в спальном районе столицы и ездил на обычной Kia Sorento. Мало кто из соседей по парковке или подъезду знал, что рядом с ним проживает боевой генерал.

Виктор Баранец также назвал управление, возглавляемое генералом Фанилом Сарваровым, мозговым центром Российской армии, которое обобщало и внедряло полученный боевой опыт.

Взрыв произошел в районе 07:00 22 декабря после того, как 56-летний генерал-лейтенант сел в машину и начал движение. Он получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости, которые оказались не совместимы с жизнью.

После случившегося заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Украина должна быть признана террористической организацией.

    Раскрыта причина отсутствия охраны у подорванного в Москве главы управления Генштаба

