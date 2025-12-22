Реклама

11:25, 22 декабря 2025

Москалькова рассказала о судьбе вывезенных из зоны боевых действий украинцев

Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Жители Украины, вывезенные из зоны боевых действий, обеспечены всем необходимым. На данный момент они находятся в Белгороде, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

«Из зон боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне — в каком состоянии эти люди?» — рассказала Москалькова.

По ее словам, их разместили в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгороде. При этом число эвакуированных Москалькова не уточнила.

Накануне омбудсмен заявила, что в рамках гуманитарной миссии группу россиян удалось вернуть с территории Украины. Среди них — несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области.

