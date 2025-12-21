Реклама

00:59, 21 декабря 2025Россия

Москалькова заявила о возвращении с Украины группы россиян

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В рамках гуманитарной миссии группу россиян удалось вернуть с территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию. Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области», — рассказала Москалькова.

Ранее стало известно, что группа из 15 россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями в Белоруссии в ходе гуманитарной акции. Отмечается, что большинство из группы возвращающихся граждан являются пожилыми людьми.

