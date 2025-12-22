Реклама

Россия
10:49, 22 декабря 2025Россия

Москалькова заявила о передаче на родину подлежащих выдворению украинцев

Омбудсмен Москалькова: Украине были переданы 45 подлежащих выдворению граждан
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Украине были переданы 45 граждан, подлежащих выдворению. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает РИА Новости.

Омбудсмен также пояснила, что в середине декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии организовали воссоединение 22 семей.

«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», — указала она.

До этого Москалькова рассказала, что украинский боец сдался в плен своему брату-россиянину.

Уполномоченный по правам человека в РФ разъяснила, что к ней обратилась мать двух сыновей, один из которых служит в рядах Вооруженных сил России, а другой — в составе Вооруженных сил Украины. В прошлом семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала конфликта. Однако одному сыну пришлось остаться на Украине, чтобы ухаживать за бабушкой.

