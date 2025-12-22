Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 22 декабря 2025Россия

Стало известно о сдаче украинского военного в плен своему брату-россиянину

Москалькова: Солдат ВСУ сдался в плен к своему брату-россиянину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен после разговора со своим братом-россиянином, бойцом спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова сообщила, что к ней обратилась мать двух сыновей, один из которых служит в рядах ВС РФ, а второй — в составе ВСУ. Раньше семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала конфликта. Однако одному сыну пришлось остаться на Украине, чтобы ухаживать за бабушкой.

По словам Москальковой, мужчину на Украине отправили на фронт ТЦК, а в зоне боевых действий он сдался в плен. «Но не просто сдался в плен: два брата встретились "на поле боя", и один другому дал нравственный урок», — сообщила она.

Ранее Москалькова заявила о возвращении с Украины группы россиян. «Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области», — сообщила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ночью атаковали Россию десятками дронов

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    В Москве во дворе жилого дома произошел взрыв

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Телеведущая-иноагент оспорила приговор за оправдание терроризма

    Дмитриев вылетел из США после переговоров

    Россиянин описал «нелегальную» жизнь в Америке фразой «пытаемся выжить»

    Девушка с больным горлом узнала о редком побочном эффекте леденцов от кашля

    Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok