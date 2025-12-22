Реклама

17:52, 22 декабря 2025

Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Шувалов: 23 декабря станет самым холодным днем в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вторник, 23 декабря, станет самым холодным днем текущей недели в Москве и области. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По его словам, к концу дня в понедельник ожидается похолодание. На смену мокрому снегу придет снег, а на дорогах образуется гололедица. «И завтра самый холодный день. Среднесуточная температура во вторник составит минус 10-12 градусов. При этом ночью и днем будут примерно одинаковые показатели», — отметил Шувалов.

Он добавил, что самая холодная ночь выпадет на среду, 24 декабря. Утром на востоке Московской области будет минус 17-18 градусов, однако к вечеру среды температура поднимется до минус 5 градусов. В четверг потепление продолжится — температура составит от 0 до минус 2 градусов, а в пятницу перейдет к положительным значениям — от 0 до плюс 2 градусов.

Ранее Шувалов спрогнозировал, что погода в Москве на Новый год будет по-настоящему зимней и кинематографичной.

