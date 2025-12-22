Мужчин предупредили о провоцирующей проблемы в постели привычке

Уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников предупредил мужчин о пагубном влиянии алкоголя на потенцию. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Лубенникова, алкогольное опьянение действует на мужчин по-разному: у некоторых после употребления спиртного снижается тревога, что приводит к улучшению эрекции и продлению полового акта. «Этот результат часто наблюдается у мужчин, склонных к контролю полового акта, контролю эрекции, то есть у "тревожных" мужчин. К сожалению, этот положительный эффект нередко ведет к зависимости», — предостерег он.

Для других мужчин спиртное, наоборот, становится депрессантом: снижает влечение, возбудимость, качество эрекции, продолжил врач. Регулярное употребление алкоголя, по его словам, негативно влияет на сексуальную функцию из-за токсического воздействия на сосуды полового члена, снижения уровня тестостерона и изменения личности.

«При этом регулярный прием алкоголя означает добровольное соглашение на сексуальную дисфункцию», — подытожил Лубенников.

