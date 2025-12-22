Мужчина отправил друга сдать ДНК на отцовство вместо него ради отказа от алиментов

В США мужчина попытался подменить свою ДНК для судебной экспертизы и попался. Об этом сообщает KPTV.

34-летний Марк Маккрекен в попытке уклониться от выплаты алиментов организовал аферу: он решил отправить своего друга 36-летнего Дерека Харрисона сдать ДНК-тест на отцовство вместо него. По версии обвинения, Харрисон представился его именем и предоставил свои биологические образцы для теста, назначенного судом.

Прокурор Питер Люсидо назвал произошедшее возмутительным и подчеркнул, что суд крайне серьезно относится к тем, кто не хочет платить алименты. Обоим фигурантам, уже имевшим судимости, предъявлено обвинение в фальсификации доказательств. Им грозит до 15 лет тюрьмы как рецидивистам.

Ранее жительница Великобритании разоблачила бывшего партнера, который решил сфабриковать результаты теста на отцовство. 31-летняя Челси Миллер доказала в суде, что ее бывший возлюбленный Шелдон Б. вступил в сговор с сотрудником медицинской лаборатории, чтобы не платить алименты.