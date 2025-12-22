Мужчина угрожал взорвать отделение банка в российском городе

В Белгороде задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение ПСБ

В Белгороде мужчина пришел в отделение Промсвязьбанка (ПСБ) и заявил, что на нем прикреплено взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пришедший угрожал устроить взрыв, людей он не удерживал, все находившиеся в помещении сотрудники и клиенты вышли на улицу. К месту происшествия прибыли сотрудники ФСБ и вступили с мужчиной в переговоры.

Через час он сдался, оружия и бомбы у него не оказалось. Его увезли на допрос. По предварительным данным, мужчина мог находиться под влиянием мошенников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге во время прямого эфира радиостанции «ШОК ФМ» неизвестный мужчина ворвался в студию, напал на ведущего и потребовал эфирного времени, угрожая взорвать здание.