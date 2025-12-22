Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 22 декабря 2025Забота о себе

Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

К секс-коучу Ричу Юзвяку обратился 52-летний мужчина, обнаруживший у себя необъяснимое искривление пениса. На возможную опасную причину этой проблемы специалист указал в колонке для издания Slate.

По словам автора письма, его член стал слегка изгибаться во время эрекции. «Я бы обратился к урологу, но самое интересное — моя жена говорит, что теперь пенис стимулирует ее во всех нужных местах, и я не хочу портить ей удовольствие, пока не испытываю никакой боли», — поделился сомнениями мужчина.

Материалы по теме:
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021

В ответ Юзвяк указал, что обратиться к врачу нужно как можно скорее: изгиб может быть вызван болезнью Пейрони, при которой образуются рубцы, вызывающие искривление полового члена. «Это может привести к болезненной эрекции и со временем ухудшить здоровье. Лечение может остановить прогрессирование болезни, что, по-видимому, было бы идеальным решением для вас и вашей жены, но оно также может улучшить симптомы, и тогда форма пениса вернется к изначальной», — рассказал коуч.

При этом без терапии, по словам Юзвяка, изгиб пениса может стать настолько выраженным, что это будет мешать сексу, приведет к эректильной дисфункции и сделает пенис короче.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, уверенной, что ее муж одержим измерением длины пениса. По словам автора письма, ее мужу за 40, и в последние месяцы он постоянно измеряет свой член, переживая, что орган уменьшается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Тревел-блогер объяснил различия американского и российского гостеприимства

    Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

    Москвичи пережили самую длинную ночь в году

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В США сравнили военные возможности НАТО и России

    19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

    Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok