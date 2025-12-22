На Украине заявили о подготовке дела против Кличко

Глава Киевской военной городской администрации (ВГА) Тимур Ткаченко заявил, что готовит заявление против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сообщаю, что сейчас готовлю заявление о совершении уголовного правонарушения, связанного с бездействием городского главы в отношении одного из стратегических объектов города Киева», — написал Ткаченко.

По его словам, Кличко, помимо этого, занимается назначением должностных лиц без согласования с городской администрацией, как того требует украинское законодательство.

В августе появилась информация, что Кличко решил найти союзников, которые поддержат его в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечалось, что слухи о разладе между мэром и главой государства ходят давно. Так, Кличко не раз публично критиковал украинского лидера, в частности, за то, что тот, по его мнению, сконцентрировал в своих руках слишком много власти.