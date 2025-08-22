Бывший СССР
Кличко решил найти союзников для борьбы с Зеленским

ТАСС: Кличко хочет получить поддержку основателя «Азова» для борьбы с Зеленским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко решил найти союзников, которые поддержат его в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он захотел получить поддержку Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), основателя группировок «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и «Нацкорпус» (запрещена в РФ), заявил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«21 августа Кличко передал третьему армейскому корпусу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в основном состоящему из идейных нацистов, крупную партию FPV-дронов, чтобы заручиться поддержкой их командира Билецкого», — указал собеседник агентства.

По его словам, слухи о разладе между Зеленским и Кличко ходят давно, кроме того, мэр Киева не раз публично критиковал украинского президента.

Источник добавил, что члены «Азова» тоже часто позволяют себе критику в адрес властей. «По некоторым данным именно нацистское лобби препятствует нормальному началу переговорного процесса, продвигая идею "войны до победы"», — сказал он.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что батальоны ВСУ с нацисткой идеологией «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены) пугают Владимира Зеленского.

    Все новости