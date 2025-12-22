ВС России ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР Минобороны Украины

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали спецгруппу иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«На одном из участков фронта ликвидирована спецгруппа иностранного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об отказе иностранных наемников подчиняться распоряжениям командира Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что инцидент произошел в 47-й механизированной бригаде украинских войск, командир которой — Максим Данильчук — стал известен тем, что подарил шеврон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Перед этим наемники начали расторгать контракты с ВСУ после новостей о грядущем расформировании иностранного легиона. Его участников должны перераспределить в штурмовые подразделения украинских войск.