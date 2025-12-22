На Западе предрекли сложности Макрону из-за слов о Путине

Мема: Макрон оказался в сложном положении после заявления о Путине

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в затруднительной ситуации после своего заявления о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого?» — написал Мема в комментарии к предложению французского лидера возобновить общение с российским руководством.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов. Отмечается, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшие дни.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.