Наука и техника
15:44, 22 декабря 2025Наука и техника

Назван неожиданный вред частого просмотра коротких видео

PB: Частый просмотр коротких видеороликов ухудшает когнитивные функции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Частый просмотр коротких видеороликов в форматах TikTok, Reels и Shorts оказался связан с ухудшением когнитивных функций и психического состояния. К такому выводу пришли авторы крупного систематического обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Psychological Bulletin (PB), объединившего данные 71 исследования с участием почти 100 тысяч человек.

Анализ показал умеренную отрицательную связь между вовлеченностью в короткие видео и работой внимания. Наиболее выраженные эффекты были зафиксированы в снижении концентрации и ослаблении тормозного контроля — способности удерживать фокус и подавлять импульсивные реакции. Иными словами, активные зрители коротких роликов чаще испытывают трудности с сосредоточением и самоконтролем.

Негативные ассоциации выявлены и с показателями психического благополучия. Более высокая вовлеченность в короткие видео сопровождалась ростом уровня тревожности и стресса, а также ухудшением качества сна и общего самочувствия. Эти эффекты наблюдались как у молодежи, так и у взрослых пользователей.

При этом решающим фактором, по данным авторов, оказался не столько сам факт просмотра, сколько компульсивный характер использования. Наиболее выраженный вред фиксировался в исследованиях, где оценивалась зависимость от коротких видео, а не просто время, проведенное в приложениях.

Авторы подчеркивают, что выявленные связи не доказывают причинно-следственную зависимость, однако указывают на потенциальные риски для когнитивного и психического здоровья при регулярном и неконтролируемом потреблении короткого видеоконтента.

Ранее ученые доказали, что использование смартфона поздно ночью оказалось связано с повышенным риском суицидальных мыслей.

