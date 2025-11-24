Наука и техника
02:01, 24 ноября 2025Наука и техника

Использование телефона перед сном признали фактором риска для здоровья

JAMA: Использование телефона поздно ночью усиливает риск суицидальных мыслей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Использование телефона поздно ночью может усиливать риск суицидальных мыслей уже на следующий день. К такому выводу пришли американские исследователи, чья работа опубликована в JAMA Network Open и основана на детальном анализе цифрового поведения 79 взрослых с недавними эпизодами суицидальной идеации.

В ходе исследования выяснилось, что использование телефона в промежутке с 23:00 до 01:00 связано с повышенными уровнями суицидальных мыслей на следующий день. При этом активная работа с клавиатурой после часа ночи, напротив, ассоциировалась со сниженным риском — возможно, благодаря более включенной, а не пассивной форме взаимодействия с телефоном.

Исследователи отмечают, что длительные «провалы» в использовании смартфона — 7-9 часов подряд, то есть полноценный ночной сон — также коррелируют с меньшим уровнем суицидальных мыслей. Это укладывается в предыдущие данные о том, что плохой сон и ночные пробуждения усиливают эмоциональную уязвимость.

Авторы подчеркивают: несмотря на небольшой размер выборки, выявленные паттерны могут помочь лучше понять, как именно ночная цифровая активность влияет на психическое состояние, и создать более точные инструменты профилактики суицидального поведения.

Ранее стало известно, что объятия перед сном снижают уровень стресса и усиливают чувство безопасности в отношениях.

