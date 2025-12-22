Назван самый выгодный для покупки квартиры период

Трепольский: Выгоднее всего покупать вторичную квартиру в июне-августе 2026 года

Самое выгодное время для покупки вторичной квартиры в России — июнь-август 2026 года. Об этом заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в новом году рынок ожидает трансформация. После периода высоких ипотечных ставок условия начнут постепенно смягчаться. «Однако покупать квартиру в январе или феврале 2026 года может быть рано: ипотечные ставки все еще будут двузначными, а продавцы, особенно застройщики, по инерции будут держать цены, надеясь на весеннее оживление. Наиболее выгодным окном возможностей для покупки я бы назвал лето 2026 года», — рассказал Трепольский.

Он добавил, что в июне-августе ипотека начнет дешеветь, но цены на рынке еще не успеют отреагировать ростом на увеличение спроса. Так, покупатель сможет приобрести квартиру по «старой» цене стагнирующего рынка, но с перспективой рефинансирования кредита под более низкий процент в будущем.

Желающим купить новостройку Трепольский посоветовал планировать покупку на конец кварталов — март, июнь или сентябрь. Однако самые большие скидки можно ожидать в декабре, так как к концу года застройщикам нужно закрывать планы продаж. «Выгоднее взять кредит летом или ранней осенью 2026 года под 13–14 процентов, получить дисконт от продавца за "сложный рынок", а затем, через год-полтора, рефинансировать ипотеку, когда ставки станут однозначными», — заключил специалист.

Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что ипотека снова станет привлекательной для россиян при снижении рыночных ставок до 11-12 процентов.