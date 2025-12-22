Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 22 декабря 2025Экономика

Назван самый выгодный для покупки квартиры период

Трепольский: Выгоднее всего покупать вторичную квартиру в июне-августе 2026 года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самое выгодное время для покупки вторичной квартиры в России — июнь-август 2026 года. Об этом заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в новом году рынок ожидает трансформация. После периода высоких ипотечных ставок условия начнут постепенно смягчаться. «Однако покупать квартиру в январе или феврале 2026 года может быть рано: ипотечные ставки все еще будут двузначными, а продавцы, особенно застройщики, по инерции будут держать цены, надеясь на весеннее оживление. Наиболее выгодным окном возможностей для покупки я бы назвал лето 2026 года», — рассказал Трепольский.

Он добавил, что в июне-августе ипотека начнет дешеветь, но цены на рынке еще не успеют отреагировать ростом на увеличение спроса. Так, покупатель сможет приобрести квартиру по «старой» цене стагнирующего рынка, но с перспективой рефинансирования кредита под более низкий процент в будущем.

Желающим купить новостройку Трепольский посоветовал планировать покупку на конец кварталов — март, июнь или сентябрь. Однако самые большие скидки можно ожидать в декабре, так как к концу года застройщикам нужно закрывать планы продаж. «Выгоднее взять кредит летом или ранней осенью 2026 года под 13–14 процентов, получить дисконт от продавца за "сложный рынок", а затем, через год-полтора, рефинансировать ипотеку, когда ставки станут однозначными», — заключил специалист.

Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что ипотека снова станет привлекательной для россиян при снижении рыночных ставок до 11-12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель подрыва машины генерал-лейтенанта в Москве

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    На берег вынесло ядовитые «пальцы мертвеца»

    Жена Бари Алибасова высказалась о состоянии продюсера

    Минздрав региона России посмеялся над едва не лишившейся жизни пенсионеркой

    Мужчина угрожал взорвать отделение банка в российском городе

    Милохин показал фотографии в форме доставщика еды

    Назван самый выгодный для покупки квартиры период

    Жена Александра Цекало показала грудь в крошечном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok