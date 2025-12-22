Киев эвакуировал 147 тысяч человек из прифронтовых регионов

Власти Украины эвакуировали 147 тысяч человек из прифронтовых регионов с июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) было вывезено 92,4 тысячи жителей, из Днепропетровской области — 35 тысяч человек, а из Харьковской — более 8,3 тысячи.

Как указывает агентство, из них около 16,5 тысячи являются детьми. Министерство развития общин и территорий Украины призывает жителей эвакуироваться с территорий в связи с приближением линии фронта.

Ранее стало известно, что на Украине захотели осудить семью, отказавшуюся от эвакуации и прятавшуюся вместе с детьми в подвале в Купянске Харьковской области.