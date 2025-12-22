Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 22 декабря 2025Бывший СССР

Названо число эвакуированных Киевом из прифронтовых регионов

Киев эвакуировал 147 тысяч человек из прифронтовых регионов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Власти Украины эвакуировали 147 тысяч человек из прифронтовых регионов с июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) было вывезено 92,4 тысячи жителей, из Днепропетровской области — 35 тысяч человек, а из Харьковской — более 8,3 тысячи.

Как указывает агентство, из них около 16,5 тысячи являются детьми. Министерство развития общин и территорий Украины призывает жителей эвакуироваться с территорий в связи с приближением линии фронта.

Ранее стало известно, что на Украине захотели осудить семью, отказавшуюся от эвакуации и прятавшуюся вместе с детьми в подвале в Купянске Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok