Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:40, 22 декабря 2025Силовые структуры

Названо количество обращений россиян в столичную прокуратуру

В Москве прокурор Максим Жук рассказал об обращениях граждан
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве прокурор Максим Жук на заседании коллегии рассказал об обращениях граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

На заседании коллегии прокуроров сообщили, что работа по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры является приоритетным направлением, которое гарантирует гражданам реализацию их конституционных прав. За девять месяцев этого года поступило 398 тысяч обращений. При работе с ними прокуроры выявили более 70 тысяч нарушений законодательства. По ним было вынесено около 60 тысяч актов прокурорского реагирования.

Особое внимание уделяется заявлениям о нарушении прав участников специальной военной операции, членов их семей и незащищенных категорий населения. Количество заявлений на личный прием увеличилось до 55 тысяч.

Ранее сообщалось, что участники СВО пожаловались на московских застройщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Каллас пригрозила США из-за Гренландии

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok