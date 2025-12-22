Названо количество обращений россиян в столичную прокуратуру

В Москве прокурор Максим Жук рассказал об обращениях граждан

В Москве прокурор Максим Жук на заседании коллегии рассказал об обращениях граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

На заседании коллегии прокуроров сообщили, что работа по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры является приоритетным направлением, которое гарантирует гражданам реализацию их конституционных прав. За девять месяцев этого года поступило 398 тысяч обращений. При работе с ними прокуроры выявили более 70 тысяч нарушений законодательства. По ним было вынесено около 60 тысяч актов прокурорского реагирования.

Особое внимание уделяется заявлениям о нарушении прав участников специальной военной операции, членов их семей и незащищенных категорий населения. Количество заявлений на личный прием увеличилось до 55 тысяч.

