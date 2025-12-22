Реклама

Экономика
18:58, 22 декабря 2025Экономика

Названы худшие для вложения в их акции российские компании по версии ИИ

«Финам AI-скринер» предсказал в 2026-м падение акций «Полюса» и металлургии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Финам AI-скринер» назвал худшие, по его мнению, для вложения в их акции в 2026 году российские компании. Его прогноз приводит «Финам».

По мнению ИИ, наибольший урон портфелю в предстоящем году могут нанести акции главного российского золотодобытчика — «Полюс» (сервис прогнозирует падение почти на 30 процентов). Также упадут бумаги ряда металлургических компаний (акции «Северстали» могут потерять 15 процентов, НЛМК — 12 процентов) и представителей нефтегазового сектора («Татнефти», «Газпром нефти» и «Газпрома»).

Кроме того, в десятку «опасных» акций вошли бумаги финансовой отрасли и производства удобрений.

Рост портфеля при этом могут обеспечить бумаги менее крупных эмитентов — «МД Медикал», «Совкомфлот», «Росгосстрах», «Черкизово», «Русагро».

При этом эксперты «Финама» не склонны ожидать столь резких просадок в бумагах крупнейших российских компаний, а, наоборот, предсказывают им многократный рост.

Ранее стало известно, что россияне нашли выгодную альтернативу банковским вкладам из-за снижения их привлекательности — понесли деньги на фондовый рынок. В III квартале розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 миллиарда рублей, что стало рекордным притоком с начала 2021 года.

