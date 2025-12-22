Названы сложности развития перевозок по Северному морскому пути

Дьяконов: Развитию перевозок по СМП мешает нехватка ледоколов и терминалов

Развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП) мешает неравномерное развитие инфраструктуры и нехватка ледоколов. Такие сложности назвал «Ленте.ру» учредитель и СЕО логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

Логистика по СМП зависит от сезона и ледовой обстановки и от технической подготовленности судов и наличия ледокольного сопровождения. По словам эксперта, любая поломка судна или иная внештатная ситуация в Арктике чревата большой проблемой с огромной стоимостью ее решения. Вместе с тем Севморпуть является крайне важной внутрироссийской магистралью как для обеспечения Заполярья, так и для вывоза добываемых там полезных ископаемых. Кроме того, маршрут избавлен от большинства геополитических рисков.

«На сегодня развитие маршрута сдерживают технические сложности: неравномерное развитие инфраструктуры по трассе СМП, нехватка ледоколов и аварийно-спасательных судов, недостаточная мощность перегрузочных терминалов и высокая стоимость страхования рейсов в этих широтах. Поэтому для роста эффективности СМП нужны крупные инвестиции в модернизацию портов, ледокольный флот, вспомогательные службы, системы навигации и так далее», — пояснил Дьяконов.

В будущем возможно сократить время доставки грузов из Азии в Европу почти вдвое (20 дней против 38), но реальная скорость доставки напрямую зависит от сезона: в периоды сложной ледовой обстановки возрастает вероятность задержек, связанных с ожиданием ледоколов, изменением графиков проводки и ограничениями по скорости движения. Аналогично и стоимость перевозок зависит от необходимости ледокольного сопровождения, повышенных страховых ставок и высокой цены любых внештатных операций в арктической зоне.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным предупредил о серьезной угрозе снижения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) — за десять лет все те проекты и месторождения, что сейчас обеспечивают трафик в Северном Ледовитом океане, будут выработаны. Соответственно, в целях сохранения перевозок следует осваивать новые ресурсы, а для этого надо «очень активно определить», во что инвестировать.