17:09, 22 декабря 2025Силовые структуры

Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

Подозреваемый в подрыве экс-подполковника СБУ Прозорова курьер отрицает вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба Замоскворецкого суда / ТАСС

Подозреваемый в подрыве бывшего подполковника СБУ Владимира Прозорова в Москве курьер Иван Паскарь (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал заявление. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании он рассказал, что работал курьером и ездил на границу между Белоруссией и странами Балтии для того, чтобы забирать оттуда посылки и людей, а потом возвращался в Москву. Паскарь подробно описал набор, в котором было спрятано взрывное устройство. Он сказал, что это был стандартный набор из лампы, бормашины и нескольких лаков. «В новых оригинальных коробках, он прошел границу — рентген, кинологов. За его провозку заплатили 10 тысяч рублей, это стандартная цена за технику из Европы. Я был уверен, что все с ним нормально, особенно после того, как он прошел таможню», — сказал мужчина. По его словам, позднее он вернулся в Москву с товарами и связался со всеми заказчиками, а потом те забрали свои товары. Свою вину в деле он отрицал.

Паскарь подчеркнул, что выполнял свою работу и ничего подозрительного не заметил. Он отметил, что сам поддерживал участников специальной военной операции (СВО) деньгами и возил гуманитарную помощь в Мелитополь и Мариуполь.

По данным агентства, второй обвиняемый по делу о покушении на Прозорова Владимир Головченко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался от допроса. Однако, он назвал Паскаря обычным курьером. О том, что в корпусе бормашины был взрыватель и пульт дистанционного управления, а в банке кератина — взрывчатка, он узнал позднее. Однако, обвиняемый признался в том, что собрал и заложил бомбу под машину бывшего подполковника СБУ.

Ранее сообщалось, что фигурантов в деле о покушении на Прозорова — трое. Они готовили преступление с февраля 2022 года.

