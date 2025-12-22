Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

Bloomberg: Банк Японии может поднять ключевую ставку из-за слабеющей иены

Банк Японии может поднять ключевую ставку из-за слабеющей иены. Такое развитие событий предсказали опрошенные Bloomberg экономисты.

В пятницу, 19 декабря, Банк Японии повысил ключевую базовую процентную ставку до самого высокого уровня за 30 лет, подняв ее на четверть процентного пункта, до 0,75 процента. Совет управляющих отметил, что «дальнейшие повышения планируются, если позволят условия», что говорит о росте уверенности в способности достичь стабильного целевого показателя инфляции, к которому регулятор последовательно стремится долгое время.

«Темпы корректировки нашей ставки будут зависеть от состояния экономики и цен», — заявил на пресс-конференции глава Центрального банка Кадзуо Уэда.

В то же время на фоне отсутствия четких указаний на то, когда Центробанк может снова ужесточить денежно-кредитную политику, национальная валюта страны продолжила дешеветь.

«Резкое падение курса иены рассматривается как фактор, способствующий повышению доходности, поскольку оно подогревает слухи о том, что сроки следующего повышения ставки могут быть сдвинуты», — пояснил Кэйсукэ Цурута, старший стратег по ценным бумагам с фиксированным доходом в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Позднее министр финансов Сацуки Катаяма и его заместитель по международным делам Ацуси Мимура выступили с предупреждениями о слабости национальной валюты после решения регулятора. Инвесторы ожидают, что Такаити «позволит Банку Японии и дальше повышать процентные ставки, если это поможет сдержать обесценивание иены, чего больше всего опасается администрация, чтобы сохранить высокий рейтинг одобрения», — добавил Рютаро Кимура, старший стратег по облигациям с фиксированным доходом в AXA Investment Managers.