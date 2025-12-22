Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:01, 22 декабря 2025Ценности

Опубликованы кадры избитой бойфрендом российской инста-модели после трепанации черепа

Опубликованы фото избитой бойфрендом модели Тартановой после трепанации черепа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: шоу «Пусть говорят»

Избитая бойфрендом российская инста-модель (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелика Тартанова появилась в эфире шоу «Пусть говорят» после трепанации черепа. Промо выпуска опубликованы на сайте Первого канала.

Известно, что манекенщица вышла из комы после трепанации черепа. В программе показали кадры короткого разговора с девушкой, лишившейся части черепной коробки. По словам пострадавшей, она не помнит, что с ней произошло. «Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила она.

Кроме того, в студии появилась подруга модели, которая рассказала подробности отношений Тартановой с Дмитрием Кузьминым, которого обвиняют в ее избиении. Гостья шоу отметила, что мужчина контролировал действия модели во время их романа, а именно, прослушивал разговоры по телефону, читал сообщения и мог отобрать телефон.

О пропаже Тартановой сообщалось 9 декабря. Ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях Кузьмина, которого позже отправили под домашний арест. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok