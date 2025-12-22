Опубликованы кадры избитой бойфрендом российской инста-модели после трепанации черепа

Опубликованы фото избитой бойфрендом модели Тартановой после трепанации черепа

Избитая бойфрендом российская инста-модель (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелика Тартанова появилась в эфире шоу «Пусть говорят» после трепанации черепа. Промо выпуска опубликованы на сайте Первого канала.

Известно, что манекенщица вышла из комы после трепанации черепа. В программе показали кадры короткого разговора с девушкой, лишившейся части черепной коробки. По словам пострадавшей, она не помнит, что с ней произошло. «Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила она.

Кроме того, в студии появилась подруга модели, которая рассказала подробности отношений Тартановой с Дмитрием Кузьминым, которого обвиняют в ее избиении. Гостья шоу отметила, что мужчина контролировал действия модели во время их романа, а именно, прослушивал разговоры по телефону, читал сообщения и мог отобрать телефон.

О пропаже Тартановой сообщалось 9 декабря. Ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях Кузьмина, которого позже отправили под домашний арест. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).